Aç kalan domuz sürüsü şehre indi! İnsanların arasında dolaştı

10 Eylül 2024 02:45 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 02:54

Ardahan'da aç kalan yaban domuzlar şehrin merkezine indi. KYK öğrenci yurdu bahçesi içerisine giren domuzlar, şehrin merkezinde de rahatça dolaştığı görüldü. Hayvanların yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı.

Ardahan'da yaban domuzları yiyecek bulmak için şehrin merkezine inerek tehlike saçtılar. Gece yarısı KYK yurdunun bahçesine girerek, çöp konteynerlerinin etrafında ve bahçe içerisinde yiyecek aradı.

İnsanların sokakta bulunmadığı dakikalarda rahatça gezinen yaban domuzları, yiyecek bulmak için uzun süre çevrede dolaştı.

Yaklaşık iki saat bu şekilde dolaşan ve beslenmeye çalışan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.