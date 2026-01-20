Açık öğretim lisesi 2026 AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav sonuçları duyuruldu.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ikinci dönem kayıt yenileme süreci, sınav tarihleri ve sınav uygulamalarına ilişkin ayrıntılar da açıklandı.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak 2026 tarihinden 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle irtibata geçmeleri gerekiyor.

Bu öğrencilerin, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını ibraz etmeleri, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol etmeleri ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını onaylamaları isteniyor.