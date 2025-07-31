Acil serviste bıçaklı saldırıya uğramıştı! Başhekim yardımcısı yaşadığı dehşeti anlattı

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Aydoğdu, olayın olduğu sırada hastalarını kontrol ettiğini hatırlattı. Duyduğu sesler üzerine acil servise yöneldiğini aktaran Aydoğdu, "Olaydan haberim yoktu. Yerde kanlar vardı, daha ne olduğunu çözmeye çalışırken tam polisle göz göze geldiğim anda birisinin benim bıçakladığını hissettim. Beni kimin bıçakladığını görmedim bile. Sonra görüntüleri izledim. Ben şahsı zaten tanımıyorum. Dediğim gibi olayı çözmeye çalışırken talihsiz bir şey yaşandı. Çok şükür şu anda daha iyiyim. Allah bir daha göstermesin. Gerçekten verilmiş bir sadakamız var. Bir santim daha aşağıya olsaydı, atardamar, şah damar dediğimiz yere denk gelebilirdi." dedi.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Aydoğdu, saldırganı tanımadığını, olaya ilişkin görüntüleri daha sonradan gördüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Tabii bu tür olayların gerçekten yaşanmasını istemeyiz. O anda daha kötü olabilirdi. Düşünün siz görev başındasınız gelip sizin boğazınızı kesiyor. Gerçekten ben hala o olayın şokundayım. Allah kimseye göstermesin, temennimiz bu olaydan bir daha yaşanmaması."

Olay sırasında yaralanan güvenlik görevlisi Harun Polat'ın da sağlık durumunu yakından takip ettiğini aktaran Aydoğdu, Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, şu an kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan gözaltına alınan saldırgan İ.H.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde dün zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmıştı. Saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.