Acil serviste doktora yumruklu saldırı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görev yapan Dr. Umut T., hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda, acil servisteki tedavi süreci nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

İddiaya göre, iki hasta yakını önce sözlü olarak tehditlerde bulundu, ardından Dr. Umut T.’ye fiziksel müdahalede bulundu. Şiddet olayının ardından hastane yönetimi "beyaz kod" vererek resmi süreci başlattı. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırganlar gözaltına alındı.

Saldırı sonucunda Dr. Umut T.'nin sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde darp izleri ve sağ el parmağında kırık tespit edildi. Yaralı doktor, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatılırken, sağlık sendikaları saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu. Ancak ne İl Sağlık Müdürlüğü'nden ne de hastane yönetiminden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.