Ada vapurunda saç saça baş başa kavga! 2 kadın birbirine girdi

Büyükada-Kadıköy seferini yapan bir vapurda iki kadın arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa kavganın görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Büyükada - Kadıköy seferini yapan bir vapurda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İki yolcu arasında .çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü.

YOLCULAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Vapurdaki diğer yolcular da kadınların saç saça baş başa kavgasını ayırmaya çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.