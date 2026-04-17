Adalet Bakanlığı 15 bin personel branş dağılımı! 15 bin personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel istihdamına ilişkin resmî ilan takvimi henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, Bakanlık çevrelerinden aktarılan bilgiler ve son gelişmeler, sürecin 2026’nın ikinci çeyreğinde ivme kazanacağına işaret ediyor. Önceki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı değerlendirmede, personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etmişti. Nisan 2026 itibarıyla kulislerde dile getirilen iddialara göre, resmî açıklamanın Nisan sonu ya da Mayıs başında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
2026 yılı personel temini kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir alanda istihdam sağlanması planlanıyor. Bakanlık bünyesinde en yüksek kontenjanın ayrılması beklenen pozisyonlar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ile Mübaşirlik öne çıkmakta. Bunun yanında teknik hizmetler ile sağlık hizmetleri sınıfında da kayda değer sayıda alım yapılması bekleniyor.
Adayların müracaatta bulunabilmeleri için öncelikle 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) geçerli bir puan elde etmiş olmaları gerekecek. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet sistemi üzerinden, diğer pozisyonlar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla çevrim içi olarak alınacak. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu netice alması temel kriterler arasında yer alıyor.