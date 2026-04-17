Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel istihdamına ilişkin resmî ilan takvimi henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, Bakanlık çevrelerinden aktarılan bilgiler ve son gelişmeler, sürecin 2026’nın ikinci çeyreğinde ivme kazanacağına işaret ediyor. Önceki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı değerlendirmede, personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etmişti. Nisan 2026 itibarıyla kulislerde dile getirilen iddialara göre, resmî açıklamanın Nisan sonu ya da Mayıs başında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanlığı 15 bin personel branş dağılımı! 15 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel istihdamına ilişkin sürecin 2026'nın ikinci çeyreğinde ivme kazanması bekleniyor. Resmî ilan takviminin henüz yayımlanmadığı ancak sürecin 2026'nın ikinci çeyreğinde hızlanacağı öngörülüyor. Nisan 2026 itibarıyla resmî açıklamanın Nisan sonu ya da Mayıs başında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. En yüksek kontenjanın İnfaz ve Koruma Memurluğu, Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik pozisyonlarına ayrılması planlanıyor. Destek personeli ve uzman kadrolarda da alım yapılması öngörülüyor. Adayların 2024 KPSS'den geçerli puan alması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gibi temel başvuru koşulları bulunuyor. Başvuruların e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformları üzerinden çevrim içi alınacağı belirtiliyor.

ALIM YAPILMASI PLANLANAN BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI

2026 yılı personel temini kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir alanda istihdam sağlanması planlanıyor. Bakanlık bünyesinde en yüksek kontenjanın ayrılması beklenen pozisyonlar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ile Mübaşirlik öne çıkmakta. Bunun yanında teknik hizmetler ile sağlık hizmetleri sınıfında da kayda değer sayıda alım yapılması bekleniyor.

Alım yapılması öngörülen başlıca branşlar ve görev yerleri şu şekilde sıralanıyor;

İnfaz ve Koruma Memuru – Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Zabıt Katibi – Adliyeler, Bölge Adliye Mahkemeleri

Mübaşir – Mahkemeler, Savcılıklar

Destek Personeli – Hizmetli, Şoför, Aşçı, Teknisyen pozisyonları

Uzman Kadrolar – Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Hemşire

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ EVRAKLAR

Adayların müracaatta bulunabilmeleri için öncelikle 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) geçerli bir puan elde etmiş olmaları gerekecek. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet sistemi üzerinden, diğer pozisyonlar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla çevrim içi olarak alınacak. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu netice alması temel kriterler arasında yer alıyor.