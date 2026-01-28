Menü Kapat
Adana değil Artvin! Mandalina hasadında poşetler yetmeyince çareyi arabanın torpidosunda buldular

En çok Akdeniz illeri ve Adana’da yetişen mandalina, Artvin’de bölge halkının geçim kaynağı oldu. Bereketli geçen hasadın ardından poşetler yeterli gelmeyince bir üretici mandalinaları arabanın torpidosunda taşırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde üretilen mandalina ve portakallar, mevsim itibarıyla hasat edilmeye başlandı. Bahçelerden toplanan ürünler poşetlere sığmayınca, araçların torpidosu, kapı ceplikleri ve koltuk araları kullanıldı.

Adana değil Artvin! Mandalina hasadında poşetler yetmeyince çareyi arabanın torpidosunda buldular

BÖLGE HALKININ GELİR KAYNAĞI

Hasat sırasında dalında olgunlaşan mandalinaların tek tek toplanması ve hasat sonrası araçlara taşınması görüntülere yansıdı. Bölge halkı en önemi gelirler kaynaklarından biri olan çaydan sonra narenciye gelirken, bölge halkı özellikle misafirlerine mandalina ve portakal ikramında bulunuyor. Bazen toplanan mandalina ve portakallar, poşetlere araç bagajını doldurunca araçların torpidosu başta olmak üzere farklı bölümlere konuluyor.

Adana değil Artvin! Mandalina hasadında poşetler yetmeyince çareyi arabanın torpidosunda buldular

“NARENCİYE ÜRÜNLERİ DOĞAL VE ORGANİK OLARAK YETİŞİYOR”

Bölge halkından Emin Üçüncü, ilçede narenciye üretiminin yaygın olduğunu belirterek, "İlçemizde mandalina ve limon başta olmak üzere narenciye ürünleri doğal ve organik olarak yetişiyor. Şu an tam sezonu ve en tatlı dönemindeyiz. Dışarıdan ve komşu illerden gelen misafirlerimiz mandalina ve portakal toplamak istiyor. Biz de onlarla birlikte bahçelere gidiyoruz. Bazen poşetler yetersiz kalıyor, bu nedenle topladığımız ürünleri araçların içine koyuyoruz. Daha sonra misafirlerimiz bunları poşetleyip dağıtıyor. İlçemize gelen misafirlerimizi imkânlarımız dâhilinde doğal ürünlerle uğurluyoruz" dedi.

Adana değil Artvin! Mandalina hasadında poşetler yetmeyince çareyi arabanın torpidosunda buldular

“ARTVİN’İN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ SEVDİĞİM İÇİN BURADA KALDIM”

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Şule Ceylan ise yaklaşık 15 yıldır Artvin’de yaşadığını belirterek, "Aslen Mersinliyim. Artvin’in doğal güzelliklerini sevdiğim için burada kaldım. Bugün Kemalpaşa’ya geldik. Emin arkadaşımız bize eşlik etti ve bizi mandalina bahçesine getirdi. Poşetlerimizi doldurduk. Poşetlere sığmayan mandalinaları aracımızın farklı bölümlerine koyduk. Hepsini Artvin’deki arkadaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.

