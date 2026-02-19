Menü Kapat
Adana İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Adana’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Adana iftar ve teravih namazı vakti

Adana Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe belli oldu. İslam alemi için oruç ve ibadet ayı olarak da bilinen Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe’ye bağlayan gece uyanılacak. Oruç ibadetini yerine getirecekler ise niyet edebilmek için sahurlarını yapacak. 81 İlin imsakiyesi yayımlanırken gözler Adana sahur saatine çevrildi. Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde oruç hazırlığında olanlar Adana sahur vaktine göre hareket edecek. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Adana ili iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı saatleri belli oldu. Peki Adana ilk sahur saat kaçta? İşte, Adana iftar ve sahur vakti 2026…

Adana İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Adana'da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Adana iftar ve teravih namazı vakti
Adana iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Ramazan ayında müslümanlar ibadetlerine ayrıca önem gösterecek. İslam aleminin yol göstericisi Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan ayında yapılacak ibadetler ayrıca önemlidir. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük günah olarak ifade edilirken Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü tealadan bekleyerek oruç tutanların günahları affolur. (Buhari) Adana sahur vaktine göre hareket edecekler ise Ramazan İmsakiyesine göz atıyor. Ramazan ayında oruç tutmak farz iken, camilerde cemaatle teravih namazı kılmak sünnettir. Peki Adana iftar saat kaçta? İşte, Adana Ramazan İmsakiyesi…

2026 ADANA SAHUR SAAT KAÇTA?

Oruç tutmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli dili, gözü, kulağı ve bütün uzuvlarıyla günah işlemekten kaçınmaktır. Oruç tutan kimse, yalan sözü terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allahü tealanın ihtiyacı yoktur buyurulmuştur. İmsak vakti oruca başlama zamanıdır. Adana’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:41 olacak.

ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA’DA İFTAR VAKTİ 2026

Adana’da Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Adana’da ilk iftar 18:31’de açılacak.

ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

1. Gün — 19 Şubat 2026 Perşembe İmsak: 06:05 • Sabah: 06:22 • Güneş: 07:45 • Öğle: 13:29 • İkindi: 16:27 • Akşam (İftar): 18:52 • Yatsı: 20:21

2. Gün — 20 Şubat 2026 Cuma İmsak: 06:03 • Sabah: 06:21 • Güneş: 07:44 • Öğle: 13:29 • İkindi: 16:28 • Akşam (İftar): 18:53 • Yatsı: 20:22

3. Gün — 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak: 06:02 • Sabah: 06:19 • Güneş: 07:43 • Öğle: 13:29 • İkindi: 16:29 • Akşam (İftar): 18:54 • Yatsı: 20:23

4. Gün — 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak: 06:01 • Sabah: 06:18 • Güneş: 07:41 • Öğle: 13:29 • İkindi: 16:30 • Akşam (İftar): 18:55 • Yatsı: 20:24

5. Gün — 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak: 05:59 • Sabah: 06:16 • Güneş: 07:40 • Öğle: 13:29 • İkindi: 16:31 • Akşam (İftar): 18:57 • Yatsı: 20:25

6. Gün — 24 Şubat 2026 Salı
İmsak: 05:58 • Sabah: 06:15 • Güneş: 07:38 • Öğle: 13:28 • İkindi: 16:32 • Akşam (İftar): 18:58 • Yatsı: 20:26

7. Gün — 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak: 05:57 • Sabah: 06:14 • Güneş: 07:37 • Öğle: 13:28 • İkindi: 16:33 • Akşam (İftar): 18:59 • Yatsı: 20:28

8. Gün — 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak: 05:55 • Sabah: 06:12 • Güneş: 07:35 • Öğle: 13:28 • İkindi: 16:33 • Akşam (İftar): 19:00 • Yatsı: 20:29

9. Gün — 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak: 05:54 • Sabah: 06:11 • Güneş: 07:34 • Öğle: 13:28 • İkindi: 16:34 • Akşam (İftar): 19:01 • Yatsı: 20:30

10. Gün — 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak: 05:52 • Sabah: 06:09 • Güneş: 07:32 • Öğle: 13:28 • İkindi: 16:35 • Akşam (İftar): 19:02 • Yatsı: 20:31

11. Gün — 1 Mart 2026 Pazar
İmsak: 05:51 • Sabah: 06:08 • Güneş: 07:31 • Öğle: 13:28 • İkindi: 16:36 • Akşam (İftar): 19:04 • Yatsı: 20:32

12. Gün — 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak: 05:49 • Sabah: 06:06 • Güneş: 07:29 • Öğle: 13:27 • İkindi: 16:37 • Akşam (İftar): 19:05 • Yatsı: 20:33

13. Gün — 3 Mart 2026 Salı
İmsak: 05:48 • Sabah: 06:05 • Güneş: 07:28 • Öğle: 13:27 • İkindi: 16:37 • Akşam (İftar): 19:06 • Yatsı: 20:34

14. Gün — 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak: 05:46 • Sabah: 06:03 • Güneş: 07:26 • Öğle: 13:27 • İkindi: 16:38 • Akşam (İftar): 19:07 • Yatsı: 20:35

15. Gün — 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak: 05:44 • Sabah: 06:02 • Güneş: 07:24 • Öğle: 13:27 • İkindi: 16:39 • Akşam (İftar): 19:08 • Yatsı: 20:37

16. Gün — 6 Mart 2026 Cuma
İmsak: 05:43 • Sabah: 06:00 • Güneş: 07:23 • Öğle: 13:27 • İkindi: 16:39 • Akşam (İftar): 19:09 • Yatsı: 20:38

17. Gün — 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak: 05:41 • Sabah: 05:58 • Güneş: 07:21 • Öğle: 13:26 • İkindi: 16:40 • Akşam (İftar): 19:10 • Yatsı: 20:39

18. Gün — 8 Mart 2026 Pazar
İmsak: 05:40 • Sabah: 05:57 • Güneş: 07:20 • Öğle: 13:26 • İkindi: 16:41 • Akşam (İftar): 19:12 • Yatsı: 20:40

19. Gün — 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak: 05:38 • Sabah: 05:55 • Güneş: 07:18 • Öğle: 13:26 • İkindi: 16:41 • Akşam (İftar): 19:13 • Yatsı: 20:41

20. Gün — 10 Mart 2026 Salı
İmsak: 05:36 • Sabah: 05:53 • Güneş: 07:16 • Öğle: 13:26 • İkindi: 16:42 • Akşam (İftar): 19:14 • Yatsı: 20:42

21. Gün — 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak: 05:35 • Sabah: 05:52 • Güneş: 07:15 • Öğle: 13:25 • İkindi: 16:43 • Akşam (İftar): 19:15 • Yatsı: 20:43

22. Gün — 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak: 05:33 • Sabah: 05:50 • Güneş: 07:13 • Öğle: 13:25 • İkindi: 16:43 • Akşam (İftar): 19:16 • Yatsı: 20:45

23. Gün — 13 Mart 2026 Cuma
İmsak: 05:31 • Sabah: 05:48 • Güneş: 07:11 • Öğle: 13:25 • İkindi: 16:44 • Akşam (İftar): 19:17 • Yatsı: 20:46

24. Gün — 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak: 05:29 • Sabah: 05:47 • Güneş: 07:10 • Öğle: 13:24 • İkindi: 16:45 • Akşam (İftar): 19:18 • Yatsı: 20:47

25. Gün — 15 Mart 2026 Pazar
İmsak: 05:28 • Sabah: 05:45 • Güneş: 07:08 • Öğle: 13:24 • İkindi: 16:45 • Akşam (İftar): 19:19 • Yatsı: 20:48

26. Gün — 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak: 05:26 • Sabah: 05:43 • Güneş: 07:06 • Öğle: 13:24 • İkindi: 16:46 • Akşam (İftar): 19:20 • Yatsı: 20:49

27. Gün — 17 Mart 2026 Salı
İmsak: 05:24 • Sabah: 05:41 • Güneş: 07:05 • Öğle: 13:24 • İkindi: 16:46 • Akşam (İftar): 19:22 • Yatsı: 20:50

28. Gün — 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak: 05:22 • Sabah: 05:40 • Güneş: 07:03 • Öğle: 13:23 • İkindi: 16:47 • Akşam (İftar): 19:23 • Yatsı: 20:52

29. Gün — 19 Mart 2026 Perşembe

İmsak: 05:21 • Sabah: 05:38 • Güneş: 07:01 • Öğle: 13:23 • İkindi: 16:48 • Akşam (İftar): 19:24 • Yatsı: 20:53

ORUCA NİYET VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Ramazanda ve nafile oruçlarda niyetin vakti, Güneş battıktan sonra başlar. Son vakti ise, ertesi günü dahve-i kübra vaktine kadardır. Dahve-i kübra vakti, şer’î gündüzün yani imsak vaktiyle akşam vakti arasındaki zamanın yarısıdır. Bu vakit, Türkiye’de öğleye 60-70 dakika kadar kalan zamandır.

