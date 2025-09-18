Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Adana merkezli 3 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 18:47

merkezli 3 ilde yapılan operasyonunda adliyeye sevk edilen 9'u kadın 33 şüpheliden 21'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sanal Devriye'de yasadışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine polis savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli ve 'da bağlantılı yasadışı bahis şebekesi belirlendi. Polis şüphelilerin yurt dışı bahis oynatan siteleri satın alıp Türkiye'de bu siteler üzerinden bahis oynattığını tespit etti.

Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Ayrıca şüphelilerin yasadışı bahisten kazanılan paraların farklı hesaplara aktarılması için çok sayıda hesap satın aldığı, hesap sahiplerine de ortalama aylık 50 bin lira para verdiği tespit edildi. Günlük kazancı 24 milyon lira olduğu tespit edilen 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına aldı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saatlerdir haber alınamayan kadın bakın nereden çıktı? Herkesin yüreği ağzına geldi
ETİKETLER
#adana
#kocaeli
#malatya
#yasadışı bahis
#Polis Operasyonu
#Bahis Şebekesi
#Yurt Dışı Bahis
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.