Adana Şalgamı Avrupa Sahnesinde: AB’den Coğrafi İşaret Tescili aldı

Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana şalgamı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 45. ürünümüz oldu. Adana'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram'ı, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.