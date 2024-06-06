Adana yangın yeri: Termometreler 49 dereceyi gördü belediye hoparlörlerinden çağrı yapıldı

06 Haziran 2024 14:03 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:08

Tüm zamanların haziran ayının sıcaklık rekorunun kırıldığı Kozan'da bugün meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığı 44 derece olurken araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle insanlar kadar hayvanlar da çok etkilendi.

'HAYVANLAR İÇİN SU KOYUN'

Bu nedenle Kozan Belediyesi hoparlörlerinden vatandaşlara ve esnafa herkesin iş yeri ile evinin önüne bir kap su koyması çağırısında bulunuldu.



Kozanlı esnaf ve vatandaşlar bu çağrıya uyarak iş yeri ile evlerinin önüne su koydu. Bazı hayvanların bu kaplardan su içtiği görüldü.

BUNALTAN SICAKLARA YAĞMUR ARASI

Öte yandan yurt genelindeki bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Kuzey yönlerden esen orta kuvvetteki rüzgar, hissedilen sıcaklıkları bir nebze düşürdü. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ihtimali var. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Konya’nın batı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı, Bursa’nın doğusu, Antalya’nın kuzeybatı ilçeleri, Rize’nin iç kesimleri ve Erzurum’un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.