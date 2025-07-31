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 | Yusuf Özgür Bülbül

Adana'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Yenimurat Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı....

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 22:52

'nın Karataş ilçesinde nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yenimurat Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!

UZUN SÜREDİR HUSUMET BULUNUYORDU

İddiaya göre, uzun süredir aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların konuştuğu çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, aynı aileden Nuri K. (50), ağabeyi Zeynel K. (60) ve yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ile karşı taraftan Bayram E. (61) ve oğulları Uzman Çavuş Celal E. (30) ile Mustafa E. (27) yaralandı.

Adana'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nuri K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zeynel K. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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