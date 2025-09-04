Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul
Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir çay ocağına motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, İnönü Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz saldırganlar motosikletle caddeye gelerek iş yerine kurşun yağdırdı.
Çay ocağında oturan müşterilerden Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.