Editor
 Onur Kaya

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da motosikletli saldırganlar çay ocağına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında çay ocağında bulunan 2 müşteri yaralandı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde.

'nın ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir çay ocağına motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, İnönü Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz saldırganlar motosikletle caddeye gelerek iş yerine kurşun yağdırdı.

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

2 MÜŞTERİ YARALANDI

Çay ocağında oturan müşterilerden Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

