Adana'da fuhuş çetesi çökertildi! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı

Adana'da çok sayıda kadını fuhuşa sürükleyen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 63 milyon değerinde mal varlığı ile bankada bulunan 9 milyon TL'ye el konuldu. Şebekenin polise yakalanmamak için yaptıkları ise pes dedirtti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekelerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5'i kadın 10 kişi gözaltına alınırken, 63 milyon değerinde mal varlığı ile bankada bulunan 9 milyon TL'ye el konuldu. Evde yapılan aramalarda ise 100 bin liraya yakın para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

72 MİLYONLUK MAL VARLIĞI ŞOKE ETTİ

12 kadını fuhuşa sürüklediği ve fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla müşterileriyle haberleştiği, fuhuş için masaj salonu ile spaları kullandıkları ortaya çıktı.



Ayrıca polis, fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon TL'lik banka mevduatına ve yaklaşık 63 milyon TL değerindeki 6 otomobil, 3 tır ile 8 konut ve arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koydu.



Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 4'ü kadın 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.