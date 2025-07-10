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 | Murat Makas

Adana'da ilginç olay! Sokağın girişini kapattı: 'Tapulu arazim'

Adana'da yaşayan Mehmet Kındık, mahalleliyle anlaşmazlık yaşayınca sokağın tapulu arazisi olduğunu iddia ederek girişi trapez sac ile kapattı. Belediye ekiplerinin ‘kaçak yapı' olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlattığı Kındık, savcılığa başvurdu. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek.

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Adana'da ilginç olay! Sokağın girişini kapattı: 'Tapulu arazim'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:53

’nın ilçesinde Haydaroğlu Mahallesi'nde ilginç olay yaşandı. Mahallede oturan 57 yaşındaki Mehmet Kındık, komşuları ve iş yeri sahibi ile yaşadı. Evinin önüne dökülen çöpü gören Kındık, Yüreğir Belediyesi'ne ‘Arsamın etrafımı kapatmak istiyorum' diyerek başvurdu. ise ‘İlgili mevzuat ve hükümlere bağlı kalınmak kaydıyla bahçe duvarı yapmanızda idaremizce bir sakınca yoktur' cevabını verdi. Bunun üzerine Mehmet Kındık, 229. Sokağın girişini kendi 11365 ada, 13 parsel içerisinde olduğu gerekçesiyle trapez sac ile kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Yüreğir ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kındık'ın yanına gelip, yaptığının yanlış olduğunu ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Adana'da ilginç olay! Sokağın girişini kapattı: 'Tapulu arazim'

"KAÇAK YAPI OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Tapusunu gösterip sokağın girişinin ada ve parseli içerisinde kaldığını belirten Kındık, savcılığa başvurdu. Yüreğir Belediyesi ekipleri ise trapez sacı olarak tespit edip, trapez sacı mühürledi. Ayrıca belediye trapez sacın üzerine, ‘Dikkat 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereğinde hilafi ruhsatsız olarak yaptırdığınız inşaat belediye tarafından mühürlenerek durdurulmuştur. İşbu mühür, ruhsatsız ve kaçak yapınızla ilgili olup, yerinden koparmayınız. Aksi takdirde hakkınızda yasal işlem yapılır, yapınıza ait tapu ve diğer evraklarınızı derhal Yapı Kontrol Müdürlüğü İnşaat Kontrol Şubesine getiriniz' yazısını astı. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek.

''BURASI TAPULU ARAZİM''

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Kındık, "Burası sokak değil, benim tapulu arazim. Ben burayı zamanında evimi yaptırırken boş bırakmıştım. Ancak burayı mahalleli, mahalle muhtarı ve yandaki iş yeri sahiplendi. Sürekli çöp atıldı ve burası hep kirletildi. Ben de Yüreğir Belediyesi'nden burayı kapatmak için belge aldım ve ardından girişi kapattım. Yüreğir Belediyesi de gelip burayı mühürledi" ifadelerini kullandı.

Adana'da ilginç olay! Sokağın girişini kapattı: 'Tapulu arazim'

"BURADA KAÇAK YAPI YOK''

Arsasını trapez sac ile kapattığını, hiçbir şekilde kaçak yapı olmadığını öne süren Kındık, "Kanun dışı olarak yıllardan bu yana tehdit ediliyorum. Burayı kaçak yapı olarak görüyorlar ama burada yapı yok, kanunsuzluk yok. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip başvurdum. Burada adaletsizlik var. Bunun biran önce düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu.

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ETİKETLER
#adana
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#Imar Kanunu
#Yaşam
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