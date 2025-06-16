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 | Bengül Arıca

Adana'da kahreden olay! Baba ve iki kızı feci şekilde can verdi

Adana'da Metin Yıldırım idaresindeki pikap sulama kanalına devrildi. Araçta bulunan sürücü ve 2 kızı feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısıyla babasının kabrini ziyarete geldiği ve dönüş yolunda bu kazanın yaşandığı öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 08:14

Adana'da kahreden bir kaza yaşandı. Metin Yıldırım idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Sulama kanalına pikapın devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE İKİ KIZINDAN ACI HABER

Kaza yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla pikaptaki baba Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ı sudan çıkarttı.

Yapılan kontrollerde baba ve iki kızının öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da kahreden olay! Baba ve iki kızı feci şekilde can verdi

BABASININ MEZARINI ZİYARETE GELMİŞLER

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi.

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