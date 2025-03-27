Adana’da kar maskeli dehşeti: Sopayla öldüresiye dövüp kaçtılar

Adana'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Yüzleri kar maskeleriyle gizlenmiş 5 saldırgan, sokak ortasında bir kişiye acımasızca saldırdı. Sopalarla defalarca vurarak yere düşürdükleri kişiyi tekmeleyen saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Adana’da yüzü kar maskeli 5 şahıs, sokak ortasında bir kişiyi sopalarla öldüresiye darbedip otomobille kaçtı. Kaçan 5 polis ekiplerince yakalandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.
Yüzleri kar maskeli 5 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı. Şüpheliler sopalarla yere yatırdıkları kişiyi tekmeleyip darbettikten sonra bir otomobile binip kaçtı.
O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olay yerinden kaçan 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.