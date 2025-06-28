Adana'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da iki grup arasında kavga çıktı. Silah seslerinin yükseldiği kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Silahların konuştuğu kavgada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 5 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan K, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hasan K'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.