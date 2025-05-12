Adana'da skandal görüntüler! Galatasaray formalı çocuğu metrelerce sürüklediler

Adana'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olay 'pes' dedirtti. Sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.İ.D. elektrikli triportör ile ilerleyen 3 kişi tarafından Galatasaray formasından tutularak sürükledi. Küçük çocuğun 2 metre boyunca sürükleyen gençler çocuğu yere bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Skandal görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, gençlerin savunması da şaşkına çevirdi.

ŞAKA AMAÇLI YAPMIŞLAR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Adana Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama yaptı. gözaltına alınan İ.T., A.S. ve K.O.'nun, H.İ.D. ile akraba oldukları, şaka amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.İ.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimiz tarafından sürdürülmektedir."