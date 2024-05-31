Adana'da sokağa asılı ilanı gören kahkaha atıyor: Bir erkeğin fotoğrafının altına...

31 May 2024 09:20 - Güncelleme : 31 May 2024 09:23

Marketlerden tereyağı almadan bir kez daha düşünün! Uzmanı bile sahtesini gerçeğinden ayıramıyor

Marketlerden tereyağı almadan bir kez daha düşünün! Uzmanı bile sahtesini gerçeğinden ayıramıyor

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'ndeki ilan olayı kahkaha attırdı. Kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.

BU OLAY SADECE ADANA'DA OLUR!

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan asıldı.

"ALDATMA KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ'

Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile ‘Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor’, ‘Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun’, ‘Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz’ yazıları dikkat çekti. İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARKADAŞ GRUBUNDAN PAYLAŞACAĞIM'

Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, “Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana’nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım” diye konuştu.

"YAZILANLAR DOĞRUYSA HAK ETMİŞ'

Hira Naz isimli genç kız ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, “Görünce şaşırdım, hiç beklemiyordum. Kesinlikle aldatılmış olduğunu düşündüğüm bir kadın yapmıştır. Aslında üzüldüm ama ben de olsam yapardım. Yazılanlar doğruysa hak etmiş. Gördüğüm yerde gerçekten suratına tüküreceğim” ifadelerini kullandı.