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 | Özge Sönmez

Adana'da vahşet! Ölen bebeğin cesedini poşete koyup, 10 gün birlikte yaşadılar

Adana'da ölen 2 aylık bebeklerini poşete koyan anne ve baba çocuğun cesediyle 10 gün boyunca yaşadı. Dehşete düşüren olayın ortaya çıkması sonucunda anne ve babaya verilen ceza da belli oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 08:56

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Talay, evinin anahtarını unutunca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye evin kapısını açınca vahşet ortaya çıktı. Ağır bir koku ile karşılaşan ekipler evde arama yaptı. 43 yaşındaki Suat Talay ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay'ın evinde çöp poşetine atılmış bebek cesedi bulundu. Çiftin ölen 2 aylık bebeklerinin cesediyle 10 gün boyunca birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Tutuklanan Talay çifti hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı.

BEKLENEN RAPOR GELDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar Suat Talay ve eşi Ayşegül Talay ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Talay çiftinin akıl sağlıklarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini ve raporda her ikisinin de cezai ehliyetlerinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.


Daha sonra mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık çiftin 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Adana'da vahşet! Ölen bebeğin cesedini poşete koyup, 10 gün birlikte yaşadılar


Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek tahliyelerini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da, sanıkların mütalaa yönünde cezalandırılmalarını talep etti.

"ÇOCUĞUMA NE OLDU BİLMİYORUM"

Mahkeme başkanı sanık çifte son savunmalarını sordu. Sanıklardan Suat Talay, çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını, bu yüzden mağdur olduklarını belirterek, "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi. Ayşegül Talay da eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.


Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Talay ve Suat Talay'ı bebeklerini 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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ETİKETLER
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#Ihmalli Davranış
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#Yaşam
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