Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü! Pilotun mesajı ortaya çıktı

Adana'da yangına müdahale için havalanan yangın uçağı göle düştü. Düşen helikopterin pilotu, başka bir pilota "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde çıkan yangına müdahale etmek için havalanan uçak göle düştü. Yaşanan paniğin ardından pilotun yolladığı mesaj ortaya çıkarken, bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

"UÇAĞIM GÖLE DÜŞTÜ, BENİ ALIN"

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

KURTARILDILAR

Mesajla birlikte bölgeye yakın olan diğer yangın söndürme uçağı yardım için iniş yaptı. Göldeki tekneler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerde yardım için bölgeye gitti. Dalgıç polisler, biri yabancı 2 pilota gölde ulaşarak kurtardı. Botla alınan 2 pilot tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.