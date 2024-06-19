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Adım atacak yer yok! İstanbullular Adalar'a hücum ediyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Haziran 2024 12:32 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:37
Adım atacak yer yok! İstanbullular Adalar&#039;a hücum ediyor

Kurban Bayramı2nda tatile gidemeyen İstanbullular sıcaktan bunalınca Adalar'ın yolunu tuttu. Özellikle Kabataş iskelesinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın da güzel olmasını fırsat bilenler Adalar'ın yolunu tuttu.

Adım atacak yer yok! İstanbullular Adalar'a hücum ediyor - 1. Resim

Vatandaşlar özellikle Kabataş ve Kadıköy Vapur İskelesi'ne geldi.

Adım atacak yer yok! İstanbullular Adalar'a hücum ediyor - 2. Resim

Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Adım atacak yer yok! İstanbullular Adalar'a hücum ediyor - 3. Resim

Kimi vatandaşlar denize girerken, kimisi de Adalar'ın manzarası ve doğası içinde piknik yaptı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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