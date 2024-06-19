Adım atacak yer yok! İstanbullular Adalar'a hücum ediyor

19 Haziran 2024 12:32 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:37

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın da güzel olmasını fırsat bilenler Adalar'ın yolunu tuttu.

Vatandaşlar özellikle Kabataş ve Kadıköy Vapur İskelesi'ne geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Kimi vatandaşlar denize girerken, kimisi de Adalar'ın manzarası ve doğası içinde piknik yaptı.