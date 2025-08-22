Adıyaman’da korku dolu anlar: Kısa sürede alev aldı!

Adıyaman’da şehir merkezinde bulunan bir elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından trafo alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü.

Trafonun hasar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.