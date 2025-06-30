Adıyaman'da korkunç cinayet! Bir kadın daha eşi tarafından katledildi!

Adıyaman'da bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü. 65 yaşındaki Ahmet Dolaş isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 58 yaşındaki eşi Leyla Dolaş’ı silahla vurarak öldürdü. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ekipler, Leyla Dolaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL EŞ GÖZALTINA ALINDI

Leyla Dolaş’ın cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken eşini öldüren Ahmet Dolaş ise gözaltına alındı. Katil zanlısı Ahmet Dolaş’ın sorgulanmak üzere Gerger İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.