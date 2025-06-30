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 | Bengül Arıca

Adıyaman'da korkunç cinayet! Bir kadın daha eşi tarafından katledildi!

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

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Adıyaman'da korkunç cinayet! Bir kadın daha eşi tarafından katledildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 13:10

Adıyaman'da bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü. 65 yaşındaki Ahmet Dolaş isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 58 yaşındaki eşi Leyla Dolaş’ı silahla vurarak öldürdü. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.

Adıyaman'da korkunç cinayet! Bir kadın daha eşi tarafından katledildi!

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ekipler, Leyla Dolaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyaman'da korkunç cinayet! Bir kadın daha eşi tarafından katledildi!

KATİL EŞ GÖZALTINA ALINDI

Leyla Dolaş’ın cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken eşini öldüren Ahmet Dolaş ise gözaltına alındı. Katil zanlısı Ahmet Dolaş’ın sorgulanmak üzere Gerger İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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