Adıyaman'da korkunç cinayet! Bir kadın daha eşi tarafından katledildi!

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Adıyaman'da bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü. 65 yaşındaki Ahmet Dolaş isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 58 yaşındaki eşi Leyla Dolaş’ı silahla vurarak öldürdü. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ekipler, Leyla Dolaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Leyla Dolaş’ın cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken eşini öldüren Ahmet Dolaş ise gözaltına alındı. Katil zanlısı Ahmet Dolaş’ın sorgulanmak üzere Gerger İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.