Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Adıyamanlılar Vakfı’nın 30. geleneksel iftarında binlerce kişi buluştu

Adıyamanlılar Vakfı tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Geleneksel İftar Programı, binlerce kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adıyamanlılar Vakfı’nın 30. geleneksel iftarında binlerce kişi buluştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 16:03

1996 yılından bu yana her yıl Ramazan ayının ilk pazar günü organize edilen programda, vakıf merkezinde kurulan yüzlerce sofrada aynı anda oruç açıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu ön plana çıktı.

Programa AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Adıyamanlılar Vakfı’nın 30. geleneksel iftarında binlerce kişi buluştu

“DEPREMDE TEK YÜREK OLDUK”

Programda konuşan Vakıf Başkanı Hasan Göksu, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım faaliyetlerine değinerek, vakfın depremin ilk anından itibaren organize olduğunu ve hem ayni hem de nakdi yardımlarla sahada yer aldığını söyledi.

Göksu, depremzede ailelerin barınma, gıda, kıyafet ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, “İstanbul’daki hemşehrilerimizle Adıyaman arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduk. Bu dayanışma ruhu bizim en büyük gücümüzdür.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE BURS ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DESTEK

Vakfın eğitim faaliyetlerine de değinen Göksu, öğrencilere yönelik burs desteklerinin sürdüğünü aktararak, yalnızca Adıyamanlı öğrencilere değil, mazlum coğrafyalardan gelen gençlere de destek verdiklerini kaydetti.

Adıyamanlılar Vakfı’nın 30. geleneksel iftarında binlerce kişi buluştu

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da konuşmasında dünyada yaşanan insani krizlere dikkat çekerek, özellikle Gazze’de yaşananlara vurgu yaptı ve dayanışma çağrısında bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise vakfın hem zor zamanlarda hem de sevinçli günlerde Adıyamanlıların ortak buluşma noktası olduğunu belirterek, vakfa emek verenlere teşekkür etti.

Yoğun katılımın ve samimi atmosferin hakim olduğu 30. Geleneksel İftar Programı, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Adıyamanlılar Vakfı’nın geleneksel iftar buluşması bir kez daha birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir program oldu.

Adıyamanlılar Vakfı’nın 30. geleneksel iftarında binlerce kişi buluştu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.