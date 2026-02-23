Adıyamanlılar Vakfı’nın 30. geleneksel iftarında binlerce kişi buluştu

1996 yılından bu yana her yıl Ramazan ayının ilk pazar günü organize edilen programda, vakıf merkezinde kurulan yüzlerce sofrada aynı anda oruç açıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu ön plana çıktı.

Programa AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

“DEPREMDE TEK YÜREK OLDUK”

Programda konuşan Vakıf Başkanı Hasan Göksu, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım faaliyetlerine değinerek, vakfın depremin ilk anından itibaren organize olduğunu ve hem ayni hem de nakdi yardımlarla sahada yer aldığını söyledi.

Göksu, depremzede ailelerin barınma, gıda, kıyafet ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, “İstanbul’daki hemşehrilerimizle Adıyaman arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduk. Bu dayanışma ruhu bizim en büyük gücümüzdür.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE BURS ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DESTEK

Vakfın eğitim faaliyetlerine de değinen Göksu, öğrencilere yönelik burs desteklerinin sürdüğünü aktararak, yalnızca Adıyamanlı öğrencilere değil, mazlum coğrafyalardan gelen gençlere de destek verdiklerini kaydetti.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da konuşmasında dünyada yaşanan insani krizlere dikkat çekerek, özellikle Gazze’de yaşananlara vurgu yaptı ve dayanışma çağrısında bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise vakfın hem zor zamanlarda hem de sevinçli günlerde Adıyamanlıların ortak buluşma noktası olduğunu belirterek, vakfa emek verenlere teşekkür etti.

Yoğun katılımın ve samimi atmosferin hakim olduğu 30. Geleneksel İftar Programı, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Adıyamanlılar Vakfı’nın geleneksel iftar buluşması bir kez daha birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir program oldu.