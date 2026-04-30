Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Adli tatil ne zaman hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

2026 yılına girilmesiyle birlikte yargı çevresi, hukukçular ve mahkemelerde dosyası bulunan vatandaşlar "Adli tatil ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) kapsamında her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan adli tatil, yargı süreçlerindeki sürelerin işleyişini de doğrudan etkiliyor. Peki, adli tatil hangi tarihte ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 18:37

alanında her yıl merakla beklenen ve adalet sisteminin soluk aldığı dönem olarak tanımlanan 2026 adli tatil süreci için geri sayım başladı. Mahkemelerdeki yoğun iş temposunun geçici olarak azaldığı, hâkim, savcı ve avukatların yanı sıra adliye çalışanlarının da dinlenme imkânı bulduğu bu süreç, yalnızca hukukçuları değil, devam eden davası bulunan milyonlarca vatandaşı da doğrudan ilgilendiriyor. "Adli tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı, 2026 yılı resmi takvimiyle birlikte kesinlik kazandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
2026 yılı adli tatil süreci, 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona erecek ve bu dönemde nöbetçi mahkemeler aracılığıyla bazı ivedi davalar görülmeye devam edecek.
2026 adli tatili 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Adli tatil 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.
Yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler 'ivedi' kabul edilen işlemleri yürütecek.
Nöbetçi mahkemelerde görülebilecek davalar arasında ihtiyati tedbir, nafaka, tutuklu işler ve iş kazası davaları yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye genelindeki mahkemelerin yıllık faaliyetlerine ara verdiği dönem olan adli tatil, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacaktır. 6100 sayılı Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesinde yer alan bu tarih, yargı çalışanlarının dinlenme ve yeni döneme hazırlık sürecini ifade eder. Adli tatilin başlamasıyla birlikte, nöbetçi mahkemeler dışındaki yargı birimlerinde rutin duruşmalara ara verilir. Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün devam etmektedir. 2026 adli tatilinin bitiş tarihi ise 31 Ağustos 2026 Pazartesi günüdür. Bu tarihten sonra yargı çalışanları için tatil sona ermiş sayılır. Tatilin bitimini takip eden ilk gün olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yılın açılışı yapılacak ve mahkemeler olağan çalışma düzenine geri dönecektir.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

Adli tatil, tüm yargı sisteminin tamamen durduğu anlamına gelmez. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" kabul edilen şu işlemler sürdürülür:

  • İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
  • Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işlemler,
  • Tutuklu işler (ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
  • İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları,
  • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi kapsamında açılan davalar,
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar.
ETİKETLER
#hukuk
#yargı
#Avukatlar
#Mahkemeler
#Adli Tatil 2026
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.