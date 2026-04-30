Adli tatil ne zaman hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

Yargı alanında her yıl merakla beklenen ve adalet sisteminin soluk aldığı dönem olarak tanımlanan 2026 adli tatil süreci için geri sayım başladı. Mahkemelerdeki yoğun iş temposunun geçici olarak azaldığı, hâkim, savcı ve avukatların yanı sıra adliye çalışanlarının da dinlenme imkânı bulduğu bu süreç, yalnızca hukukçuları değil, devam eden davası bulunan milyonlarca vatandaşı da doğrudan ilgilendiriyor. "Adli tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı, 2026 yılı resmi takvimiyle birlikte kesinlik kazandı.
Türkiye genelindeki mahkemelerin yıllık faaliyetlerine ara verdiği dönem olan adli tatil, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacaktır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesinde yer alan bu tarih, yargı çalışanlarının dinlenme ve yeni döneme hazırlık sürecini ifade eder. Adli tatilin başlamasıyla birlikte, nöbetçi mahkemeler dışındaki yargı birimlerinde rutin duruşmalara ara verilir. Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün devam etmektedir. 2026 adli tatilinin bitiş tarihi ise 31 Ağustos 2026 Pazartesi günüdür. Bu tarihten sonra yargı çalışanları için tatil sona ermiş sayılır. Tatilin bitimini takip eden ilk gün olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yılın açılışı yapılacak ve mahkemeler olağan çalışma düzenine geri dönecektir.
Adli tatil, tüm yargı sisteminin tamamen durduğu anlamına gelmez. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" kabul edilen şu işlemler sürdürülür: