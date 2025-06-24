Afyonkarahisar'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü tır çarpıştı. Feci kazada 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında feci bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsü, pelet yem yüklü tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre feci kazada 9 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.