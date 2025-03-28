Afyonkarahisar'da sobaya dökülen benzin faciaya neden oldu! 1 kişi can verdi, 4 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen faciada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Köy evinde ısınmak için soba yakmaya çalışan kişiler sobaya benzin dökünce olanlar oldu. Benzin bir anda parlayınca 1 kişi feci şekilde can verdi.

Afyonkarahisar'da soba faciası yaşandı. Feci olay , H.A.B.'ye ait köy evinde gece saatlerinde ısınmak için kurulan sobaya benzin döküldü. Benzinin parlaması sonrası yangın çıktı. Alevler bir anda tüm her yeri sardı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede S.K., isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan diğer 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.