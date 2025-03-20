Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.K. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.A.K. gözaltına alındı.