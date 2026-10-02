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Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 20:56

Afyonkarahisar'dan sonra şimdi de Tekirdağ'da ilginç görüntüler: Cadde kırmızıya büründü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yola dökülen boya, yağış ve araç trafiğinin etkisiyle cadde geneline yayıldı. 104. Cadde'nin tamamen kırmızıya büründüğü olayda sürücüler ve vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 20:56

’ın ilçesinde Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 104. Cadde’de yola dökülen , yağış ve yoğun araç trafiğinin etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yolun kırmızıya büründüğü bölgede ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Afyonkarahisar'dan sonra şimdi de Tekirdağ'da ilginç görüntüler: Cadde kırmızıya büründü

TRAFİK VE YAĞIŞIN ETKİSİYLE HER YER KIRMIZI OLDU

Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 104. Cadde üzerinde yola dökülen boya, sürücülere ve çevrede bulunan vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. Yağış ve yoğun araç geçişleri nedeniyle yola yayılarak yolun kırmızıya bürünmesine neden olan boyanın nasıl döküldüğüne ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı. 

Afyonkarahisar'dan sonra şimdi de Tekirdağ'da ilginç görüntüler: Cadde kırmızıya büründü

Boya nakliyesi yapan bir tırdan dökülmüş olabileceği değerlendirilen boya caddede alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'dan sonra şimdi de Tekirdağ'da ilginç görüntüler: Cadde kırmızıya büründü
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ETİKETLER
#Tekirdağ
#Boya
#kapaklı
#Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi
#104. Cadde
#Yaşam
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