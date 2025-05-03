Ağrı'da katliam gibi trafik kazası:2 ölü, çok sayıda yaralı var!

İstanbul
Ağrı Taşlıçay’da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ağrı'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Nursi T. yönetimindeki otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Balıksu köyü kavşağı mevkisinde, Yemen G. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müküriye A. ve Melek E. kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.