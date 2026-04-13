Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AGS başvuru nereden nasıl yapılır? MEB AGS sınav takvimi

Öğretmen adaylarının yakından izlediği 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için başvuru ve sınav takvimi kesinlik kazandı. ÖSYM tarafından ilan edilen programa göre adaylar, belirlenen başvuru tarih aralığında işlemlerini tamamlayarak sınava iştirak edecek. Peki, AGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? AGS başvuruları ile 2026 AGS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AGS başvuru nereden nasıl yapılır? MEB AGS sınav takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 18:20

Öğretmen adayları, AGS kapsamında açıklanan başvuru günleri içinde ’nin resmi internet adresi aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuru imkânından yararlanacak adayların ise 3 Haziran 2026 tarihini kaçırmaması gerekiyor. Sınav 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak, sonuçlar ise 12 Ağustos 2026 günü duyurulacak.

AGS başvuru nereden nasıl yapılır? MEB AGS sınav takvimi

2026 AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 -AGS çerçevesinde belirlenen kritik tarihler şu şekildedir: Başvuru işlemleri 8 – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 3 Haziran 2026 olarak tespit edilmiştir. Sınav 12 Temmuz 2026 tarihinde icra edilecek olup sonuçlar 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacaktır.

AGS başvuru nereden nasıl yapılır? MEB AGS sınav takvimi

AGS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Akademi Giriş Sınavı için başvurular 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, 20 Mayıs 2026 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Bunun yanı sıra adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri vasıtasıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da sınav başvurusunda bulunabilecek.

ETİKETLER
#meb
#ösym
#Ags
#Sınav Başvurusu
#Öğretmen Adayı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.