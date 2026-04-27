AGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB AGS sınav takvimi

MEB tarafından öğretmen adaylarına yönelik hayata geçirilen yeni sınav modeli kapsamında, 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım süreci başladı. Öğretmenlik kariyerine adım atmayı hedefleyen binlerce aday, "AGS başvuruları ne zaman?" ve "MEB AGS sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorularına cevap arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte merak edilen tüm tarihler netlik kazandı.

AGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB AGS sınav takvimi
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 17:46

çatısı altında öğretmenlik mesleğine başlamak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 AGS başvuru dönemi için geri sayım başladı. takvimi ve MEB açıklamaları yakından izlenirken, binlerce aday "AGS başvuruları başladı mı?" ve "2026 AGS ne zaman gerçekleştirilecek?" sorularına yanıt arıyor.

HABERİN ÖZETİ

AGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB AGS sınav takvimi

2026 MEB-AGS başvuru ve sınav takvimi duyuruldu.
2026 AGS başvuru dönemi 8 Mayıs 2026'da başlayıp 20 Mayıs 2026'da sona erecek.
AGS için geç başvuru hakkı 3 Haziran 2026'da tanınacak.
2026 MEB-AGS sınavı 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak ve adaylara 80 soru için 110 dakika süre verilecek.
2026 AGS sonuçları 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
AGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB AGS sınav takvimi

AGS BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 'ne girişin temel yolu olan AGS için başvuru süreci 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini 20 Mayıs 2026 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Belirlenen bu tarih aralığında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise 3 Haziran 2026 tarihinde bir günlük "Geç Başvuru" hakkı tanınacak.

AGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB AGS sınav takvimi

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adaylarının genel kültür, genel yetenek ve pedagojik bilgi düzeylerinin ölçüleceği 2026 MEB-AGS, 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav, sabah oturumu biçiminde uygulanacak olup adaylara toplam 80 soru için 110 dakika süre tanınacak. Aynı gün içinde branş bazlı yeterliliklerin ölçüldüğü Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları da gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre, 2026 AGS sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuç belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecek.

