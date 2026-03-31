Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS başvuru ekranı ve sınav takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) için 2026 yılına ilişkin başvuru ve sınav takvimi adaylarca yakından izleniyor. Öğretmenlik kariyerini hedefleyen adaylar açısından kritik bir aşama olarak görülen sınavın başvuru sürecinin hangi tarihte başlayacağı ve sınavın hangi gün yapılacağı merak edilirken, resmî duyurular için gözler Bakanlığa çevrilmiş bulunuyor.

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS başvuru ekranı ve sınav takvimi
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 00:59
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 01:02

2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında başvuru süreci ve sınav tarihi, adayların en fazla araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Öğretmen adaylarının iştirak edeceği bu önemli aşamada başvuru takvimi, sınav tarihi ve diğer detaylar dikkatle takip ediliyor. Adaylar, AGS başvurularının ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte düzenleneceğini öğrenmek amacıyla Bakanlığın resmî açıklamalarını yakından izliyor

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS başvuru ekranı ve sınav takvimi

MEB AGS BAŞVURU EKRANI

Aday başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek; sisteme girişler e-Devlet kullanıcı bilgileri aracılığıyla yapılacak.

Hazırlık sürecine dahil edilecek 10 bin öğretmen adayı için branş bazlı kontenjan dağılımı netleştirildi.

Bu çerçevede en yüksek atamanın yapılacağı ilk beş alan sırasıyla şu şekilde açıklandı:

2 bin 816 kontenjan ile sınıf öğretmenliği,

bin 798 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği,

801 kontenjanla İngilizce öğretmenliği,

762 kontenjan ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,

653 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olarak belirlendi.

AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS başvuru ekranı ve sınav takvimi

AGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

AGS müracaatları 8 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla başlayacak. Başvurular 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek MEB-AGS 2026 sınavının 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanıyor. Sınav sonrasında adayların merakla beklediği sonuçların ise 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

