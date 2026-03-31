AGS başvuruları ne zaman başlayacak? AGS başvuru ekranı ve sınav takvimi

2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında başvuru süreci ve sınav tarihi, adayların en fazla araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Öğretmen adaylarının iştirak edeceği bu önemli aşamada başvuru takvimi, sınav tarihi ve diğer detaylar dikkatle takip ediliyor. Adaylar, AGS başvurularının ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte düzenleneceğini öğrenmek amacıyla Bakanlığın resmî açıklamalarını yakından izliyor

MEB AGS BAŞVURU EKRANI

Aday başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek; sisteme girişler e-Devlet kullanıcı bilgileri aracılığıyla yapılacak.

Hazırlık sürecine dahil edilecek 10 bin öğretmen adayı için branş bazlı kontenjan dağılımı netleştirildi.

Bu çerçevede en yüksek atamanın yapılacağı ilk beş alan sırasıyla şu şekilde açıklandı:

2 bin 816 kontenjan ile sınıf öğretmenliği,

bin 798 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği,

801 kontenjanla İngilizce öğretmenliği,

762 kontenjan ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,

653 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olarak belirlendi.

AGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

AGS müracaatları 8 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla başlayacak. Başvurular 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek MEB-AGS 2026 sınavının 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanıyor. Sınav sonrasında adayların merakla beklediği sonuçların ise 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.