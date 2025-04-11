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 | Özge Sönmez

Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi! Klavye şövalyeleri emniyette suspus kesildi: "Paylaşımı bilinçsizce yaptım"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada ahkam kesen şüpheliler, emniyette suspus kesildi. Şüpheli B.A.’nın emniyetteki ifadesinde paylaşımları bilinçsizce yaptığını belirtti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 15:31

İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.A.’nın emniyetteki ifadesi herkesi şaşkına çevirdi.

"PAYLAŞIMLARI BİLİNÇSİZCE YAPTIM"

Gözaltına alınan şüphelilerden B.A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken; H.E.A., K.G., E.K. ve A.S.D. isimli şüpheliler ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Şüpheli B.A.’nın emniyetteki ifadesinde, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve başka kimsenin kullanmadığını söylediği öğrenildi. Paylaşımları bilinçsizce ve anlık bir düşünceyle yaptığını belirten B.A.’nın, olaydan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu, aileyi ve diğer şüphelileri tanımadığını iddia etti.

Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi! Klavye şövalyeleri emniyette suspus kesildi: "Paylaşımı bilinçsizce yaptım"

ÖZEL EKİP KURULDU

Öte yandan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re’sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde özel ekip oluşturuldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Emnyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yoğun bir çalışma yürütüyor. Emniyet ve istihbarat birimlerinin elinde saldırıya ilişkin birtakım görüntü ve bilgiler olduğu kaydedildi. Oluşturulan özel ekibin 15 yaşındaki Minguzzi'nin mezarına yönelik saldırının nasıl ve kimler tarafından yapıldığını açığa çıkarmak üzere çalışma yaptığı ve faillerin kısa sürede yakalanmasının beklendiği öğrenildi.

Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi! Klavye şövalyeleri emniyette suspus kesildi: "Paylaşımı bilinçsizce yaptım"
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