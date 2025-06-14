Aile içi vahşet: 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşına mesaj atan babasını öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece saatlerinde yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. 17 yaşındaki bir genç, kız arkadaşıyla ilgili mesaj iddiası üzerine tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Y.D., babası Nihat D. (55) ile kız arkadaşıyla ilgili mesaj meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

KIZ ARKADAŞINA MESAJ ATTI KAVGA ÇIKTI

Alkol alan baba oğul arasında Nihat D.'nın oğlunun kız arkadaşına mesaj atmasıyla gerilimli anlar başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., eline geçirdiği bıçakla babasının boğazını kesti.

Olay yerine komşuların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nihat D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç zanlı Y.D. gözaltına alınırken, babasının cenazesi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.