Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı başvuruları nereden yapılır? 680 personel alımı başvuruları başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 680 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Söz konusu alıma ilişkin ilan da Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyurular doğrultusunda, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 680 sözleşmeli personelin istihdam edileceği bildirildi. Alımlar kapsamında asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü dikkate alınarak ve başvuru yaptıkları pozisyonlardaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 15:13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir personel alım süreci başlatıldı. Bu kapsamda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız şekilde 680 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 personel alımı başvuruları başladı mı, başvurular nasıl ve nereden yapılacak, şartlar neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda yer alan bilgilere göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel alınacak. Konuya ilişkin Mahinur Özdemir Göktaş şu ifadeleri kullandı: "Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'https://aile.gov.tr, https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim"

680 YENİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak 680 sözleşmeli personel alımı başvuruları 7 Mayıs’ta başladı ve süreç 22 Mayıs saat 23.59’a kadar sürecek. Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden “https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim” adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel alımına dair duyuru, ilan ve bilgilendirmeler bakanlığın resmî internet siteleri olan “www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm” adresleri ya da Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 680 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, b) Son başvuru tarihi itibarıyla müracaat edilen sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üzerinde bir eğitim seviyesinden mezun olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı davranması nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı sona erdirmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri durumunda ise sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında çalıştırılamazlar.” şartını taşıyor olmak. d) Görevini sürekli şekilde yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması.

