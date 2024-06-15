Ailesi için canını dişine takan babalar! Düzce Belediyesi'nden alkışlanacak duygusal babalar günü kutlaması

15 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:22

Düzce Belediyesi Babalar Günü’nü özel bir video ile kutladı. Belediyenin hizmet neferi saha personeline yapılan sürpriz, babaları hem kahkahalara hem gözyaşlarına boğdu.

AİLESİ İÇİN CANINI DİŞİNE TAKAN BABALAR!

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla sahada çalışan belediye personeline sürpriz yaptı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın da desteğiyle, Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli iş güvenliği eğitimi için belediyeye çağırıldı.

Eğitim sırasında bir anda ekranda çocuklarını gören personel büyük şaşkınlık yaşadı. Çocukların babalarını anlattıkları ve babalar günü mesajlarını ilettikleri video, babaları hem güldürdü, hem de ağlattı. Video sonunda ellerinde çiçeklerle toplantı salonuna giren çocukların babalarına sarılması ile duygular zirveye ulaştı.

DÜZCE BELEDİYESİ'NDEN ALKIŞLANACAK DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI

Sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını ifade eden belediye personelleri duygularını ise şöyle ifade ettiler: “Gerçekten sürpriz oldu. Bizi eğitim var diye çağırdılar. Eğitimle başladık, sonradan videoyu görünce sürpriz oldu, çok duygulandık. Hiç beklemediğimiz bir sürpriz oldu. Çocuklar da hiç hissettirmedi. Kendimizi son raddeye kadar çok tutmuştuk. Çocuklar odaya girince tutamadık. Heyecan ve duygu dolu anlar yaşadık. Düzce Belediyesi’ne ve bu organizasyonu düzenleyen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir hediye oldu. Allah tüm çocukların bahtlarını güzel eylesin.”