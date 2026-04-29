Hava taşımacılığında ekonomik alternatifler sunan AJet, yeni bilet kampanyasıyla seyahat sektöründe hareketlilik oluşturdu. İndirimli biletler, sınırlı süreyle satışa sunuldu. Çok sayıda yolcunun yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında, uçuşların hangi destinasyonları içerdiği ve indirimli seyahat tarihlerinin ne zaman başlayacağı büyük merak konusu haline geldi. Peki, AJet uygun fiyatlı bilet kampanyasından nasıl faydalanılır?

Özetle

HABERİN ÖZETİ AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman? AJet, seyahat sektöründe hareketlilik oluşturan yeni bilet kampanyasıyla ekonomik alternatifler sunuyor. Türkiye çıkışlı seferler 60$, yurt dışı kalkışlı dönüş uçuşları ise 50€'dan başlıyor. Kampanya 29-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ve satış işlemleri yarın 23.59'da sona erecek. Kampanya kapsamında satın alınan biletler 4 Mayıs 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek direkt seferlerde geçerli olacak. Kampanya 50.000 koltuk ile sınırlandırılmış durumda. Listelenen birçok Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika destinasyonuna uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuluyor.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye çıkışlı seferlerin 60$’dan, yurt dışı kalkışlı dönüş uçuşlarının ise 50€’dan başladığı kampanya 29-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bugün saat 11:00 itibarıyla başlayan satış işlemleri yarın 23.59’da sona erecek. AJet’in geniş kapsamlı kampanyası 50.000 koltuk ile sınırlandırılmış durumda.

UCUZ UÇUŞLAR HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, yaz sezonunun ilk dönemini kapsayacak şekilde organize edildi. Yolcular, 4 Mayıs 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek direkt seferlerde bu avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında Avrupa, Balkanlar ya da Orta Asya turu planlayanlar için bu tarihler oldukça değerli fırsatlar sunuyor.

Bosna Hersek: İstanbul (SAW) ➔ Saraybosna

Saraybosna Kuzey Makedonya: İstanbul (SAW) ➔ Ü sk ü p

sk p Kosova: İstanbul (SAW) ➔ Pri ş tine

Pri tine Almanya: İstanbul (SAW) ➔ M ü nih

M nih Gürcistan: İstanbul (SAW) ➔ Tiflis

Tiflis Romanya: Ankara (ESB) ➔ B ü kre ş (OTP)

69 - 75 USD Arası Rotalar:

Cezayir: İstanbul (SAW) ➔ Cezayir (69$)

Cezayir (69$) Almanya: İstanbul (SAW) ➔ Frankfurt, K ö ln, Stuttgart, D ü sseldorf, Hamburg, Hannover (70$)

Frankfurt, K ln, Stuttgart, D sseldorf, Hamburg, Hannover (70$) İsviçre: İstanbul (SAW) ➔ Basel, Z ü rih (70$)

Basel, Z rih (70$) Avusturya: İstanbul (SAW) ➔ Viyana (70$)

Viyana (70$) Birleşik Krallık: İstanbul (SAW) ➔ Londra (70$)

Londra (70$) Çek Cumhuriyeti: İstanbul (SAW) ➔ Prag (70$)

Prag (70$) Danimarka: İstanbul (SAW) ➔ Kopenhag (71$)

Kopenhag (71$) İsveç: İstanbul (SAW) ➔ Stockholm (71$)

80 - 99 USD Arası Rotalar:

Hollanda: İstanbul (SAW) ➔ Amsterdam (81$), Rotterdam (94$)

Amsterdam (81$), Rotterdam (94$) İtalya: İstanbul (SAW) ➔ Roma, Bergamo (82$)

Roma, Bergamo (82$) Mısır: İstanbul (SAW) ➔ Hurgada, Ş arm-El Ş eyh (82$)

Hurgada, arm-El eyh (82$) Belçika: İstanbul (SAW) ➔ Br ü ksel (82$)

Br ksel (82$) Fransa: İstanbul (SAW) ➔ Lyon (82$)

Lyon (82$) Azerbaycan: Ankara (ESB) ➔ Bak ü (99$)

100 USD ve Üzeri Rotalar: