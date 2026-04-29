Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman?

AJet, yurt dışı hatlarda geçerli büyük bilet kampanyasını hayata geçirdi! Tatil planlarını önceden yapmak isteyen yolcular, AJet bilet kampanyasının hangi bölgelerde geçerli olduğu ve uygun fiyatlı uçuşların hangi tarih aralıklarını kapsadığı sorularına cevap arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 18:28

Hava taşımacılığında ekonomik alternatifler sunan , yeni bilet kampanyasıyla seyahat sektöründe hareketlilik oluşturdu. İndirimli biletler, sınırlı süreyle satışa sunuldu. Çok sayıda yolcunun yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında, uçuşların hangi destinasyonları içerdiği ve indirimli seyahat tarihlerinin ne zaman başlayacağı büyük merak konusu haline geldi. Peki, AJet uygun fiyatlı bilet kampanyasından nasıl faydalanılır?

HABERİN ÖZETİ

AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
AJet, seyahat sektöründe hareketlilik oluşturan yeni bilet kampanyasıyla ekonomik alternatifler sunuyor.
Türkiye çıkışlı seferler 60$, yurt dışı kalkışlı dönüş uçuşları ise 50€'dan başlıyor.
Kampanya 29-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ve satış işlemleri yarın 23.59'da sona erecek.
Kampanya kapsamında satın alınan biletler 4 Mayıs 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek direkt seferlerde geçerli olacak.
Kampanya 50.000 koltuk ile sınırlandırılmış durumda.
Listelenen birçok Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika destinasyonuna uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuluyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman?

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye çıkışlı seferlerin 60$’dan, yurt dışı kalkışlı dönüş uçuşlarının ise 50€’dan başladığı kampanya 29-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bugün saat 11:00 itibarıyla başlayan satış işlemleri yarın 23.59’da sona erecek. AJet’in geniş kapsamlı kampanyası 50.000 koltuk ile sınırlandırılmış durumda.

AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman?

UCUZ UÇUŞLAR HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, yaz sezonunun ilk dönemini kapsayacak şekilde organize edildi. Yolcular, 4 Mayıs 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek direkt seferlerde bu avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında Avrupa, Balkanlar ya da Orta Asya turu planlayanlar için bu tarihler oldukça değerli fırsatlar sunuyor.

  • Bosna Hersek: İstanbul (SAW) Saraybosna
  • Kuzey Makedonya: İstanbul (SAW) Üsküp
  • Kosova: İstanbul (SAW) Priştine
  • Almanya: İstanbul (SAW) Münih
  • Gürcistan: İstanbul (SAW) Tiflis
  • Romanya: Ankara (ESB) Bükreş (OTP)
AJet bilet kampanyası hangi şehirlere geçerli uçuşlar ne zaman?

69 - 75 USD Arası Rotalar:

  • Cezayir: İstanbul (SAW) Cezayir (69$)
  • Almanya: İstanbul (SAW) Frankfurt, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover (70$)
  • İsviçre: İstanbul (SAW) Basel, Zürih (70$)
  • Avusturya: İstanbul (SAW) Viyana (70$)
  • Birleşik Krallık: İstanbul (SAW) Londra (70$)
  • Çek Cumhuriyeti: İstanbul (SAW) Prag (70$)
  • Danimarka: İstanbul (SAW) Kopenhag (71$)
  • İsveç: İstanbul (SAW) Stockholm (71$)

80 - 99 USD Arası Rotalar:

  • Hollanda: İstanbul (SAW) Amsterdam (81$), Rotterdam (94$)
  • İtalya: İstanbul (SAW) Roma, Bergamo (82$)
  • Mısır: İstanbul (SAW) Hurgada, Şarm-El Şeyh (82$)
  • Belçika: İstanbul (SAW) Brüksel (82$)
  • Fransa: İstanbul (SAW) Lyon (82$)
  • Azerbaycan: Ankara (ESB) Bakü (99$)

100 USD ve Üzeri Rotalar:

  • Sırbistan: İstanbul / Ankara / İzmir Belgrad (110$)
  • İspanya: Ankara (ESB) Madrid (120$), Barselona (150$)
  • Rusya: İstanbul / Ankara Moskova, St. Petersburg (145$)
  • Kazakistan/Özbekistan/Kırgızistan: Ankara / İstanbul Astana, Almatı, Taşkent, Bişkek (159$ - 199$)
ETİKETLER
#ajet
#Ucuz Uçuş
#Bilet Kampanyası
#Seyahat Fırsatları
#Yurtdışı Uçuşlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.