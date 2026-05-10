Ajet indirimli bilet kampanyası uçuşları hangi gün? Ucuz uçak bileti

AJet, Anneler Günü’ne özel bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında yurt içindeki tüm hatlarda biletler yüzde 30 indirim fırsatıyla satışa çıkarıldı. Anneler Günü’nü özel bir kampanya ile kutlayan AJet, tüm yurt içi uçuşlarında yolcularına yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.
AJet yurt içi indirimli biletler, 22 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında kullanılabilecek.
10 Mayıs 2026 saat 11.00 itibarıyla satışa çıkarılan biletler, AJet WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılan indirim kodu kullanılarak ajet.com ve AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilecek. Anneler Günü’ne özel sunulan indirimli biletler, 22 Eylül - 30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.