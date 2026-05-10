AJet, Anneler Günü’ne özel bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında yurt içindeki tüm hatlarda biletler yüzde 30 indirim fırsatıyla satışa çıkarıldı. Anneler Günü’nü özel bir kampanya ile kutlayan AJet, tüm yurt içi uçuşlarında yolcularına yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.

HABERİN ÖZETİ Ajet indirimli bilet kampanyası uçuşları hangi gün? Ucuz uçak bileti AJet, Anneler Günü'ne özel yurt içi hatlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yurt içindeki tüm hatlarda biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu. İndirimli biletler 22 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında kullanılabilecek. Biletler, 10 Mayıs 2026 saat 11.00 itibarıyla satışa çıkarıldı. İndirim kodu AJet WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılacak. Biletler ajet.com ve AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilecek.

AJET İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE?

AJet yurt içi indirimli biletler, 22 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında kullanılabilecek.

YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET KODU NASIL ALINIR?

10 Mayıs 2026 saat 11.00 itibarıyla satışa çıkarılan biletler, AJet WhatsApp kanalı üzerinden paylaşılan indirim kodu kullanılarak ajet.com ve AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilecek. Anneler Günü’ne özel sunulan indirimli biletler, 22 Eylül - 30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.