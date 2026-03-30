AJet, 30 Mart Pazartesi’den itibaren yurt dışı seferlerine yönelik indirimli bilet fırsatını kamuoyuna duyurdu. Süresi sınırlı olan bu avantaj 31 Mart Salı günü tamamlanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular ise indirimli biletlerin hangi tarih aralığındaki uçuşlarda geçerli olduğunu araştırıyor.

HABERİN ÖZETİ Ajet yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı mı şartları neler? AJet, 30-31 Mart tarihleri arasında yurt dışı seferlerine yönelik süresi sınırlı bir indirim kampanyası duyurdu. Kampanya, 14 Nisan – 11 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya; Türkiye kalkışlı ve varışlı Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Mısır uçuşlarını kapsıyor. EcoJet, Flex ve Premium paketlerde yüzde 25 indirim uygulanacak. Kampanya, ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden geçerli olacak ve başka promosyonlarla birleştirilemez. İndirim tutarına vergiler dahil değildir.

AJET KAMPANYASI NE ZAMAN?

Kampanya kapsamındaki ücretler, 14 Nisan – 11 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda uygulanacak. Kampanya; Türkiye kalkışlı ve varışlı Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Mısır uçuşlarını içermektedir. Kampanya hem direkt hem de yurt içi aktarmalı seferlerde geçerli olacak.

İndirimli ücretler yalnızca standart paket fiyatı ve kuralları için uygulanıyor. Kampanya süresi boyunca satın alınacak biletlerde EcoJet, Flex ve Premium paketler yüzde 25 indirimli olarak satışa sunulacak. Kampanya yalnızca AJet tarafından icra edilen tarifeli uçuşlarda geçerli. Kampanya belirlenen süre içinde satın alma işlemiyle sınırlı. Ayrıca kampanya kapsamında sunulan indirim tutarına vergiler dahil değil. Kampanya ajet.com internet sitesi ile AJet Mobil uygulamasında geçerli. Bu kampanya başka promosyon ve indirimlerle bir arada kullanılamaz.