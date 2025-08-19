AK Partili Belediye Başkanı kaza geçirdi! Eşeğe çarpmamak isterken takla attılar

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in de bulunduğu araç kaza yaptı. Eşeğe çarpmamak isterken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Antalya’da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönerken Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında Zeki Kurtaran idaresindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarpmamak isterken aracın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı.
Sağlık ekiplerince Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.