 | Banu İriç

AK Partili Belediye Başkanı kaza geçirdi! Eşeğe çarpmamak isterken takla attılar

Ankara - Konya karayolunda eşeğe çarpmamak isterken kaza gerçekleşti. Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in de kazada yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 02:15
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 02:15

Konya’nın ilçesinde, AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in de bulunduğu araç kaza yaptı. Eşeğe çarpmamak isterken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AK Partili Belediye Başkanı kaza geçirdi! Eşeğe çarpmamak isterken takla attılar

ARAÇA BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA VARDI

Antalya’da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönerken Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında Zeki Kurtaran idaresindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarpmamak isterken aracın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı.

AK Partili Belediye Başkanı kaza geçirdi! Eşeğe çarpmamak isterken takla attılar

3 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerince Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AK Partili Belediye Başkanı kaza geçirdi! Eşeğe çarpmamak isterken takla attılar

