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 | Baran Aksoy

Akılalmaz vurgun! Kız arkadaşlarının hepsini dolandırdı: Yöntemi ise şoke etti

İstanbul’da bir avukat, kız arkadaşlarının hepsini dolandırdı. Arkadaşlarının telefonlarını alıp kredi çeken ve paraları kendi hesabına atan şüpheli şahsın ifadesi de şoke etti. Şüpheli avukat, dolandırdığı kişilerin şikayeti sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Akılalmaz vurgun! Kız arkadaşlarının hepsini dolandırdı: Yöntemi ise şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:36

İstanbul’da A.M.D. isimli bir , kız arkadaşlarına öyle bir oyun oynadıki duyanlar şoke oldu. Kız arkadaşlarından banka ve kredi kartları bilgilerini toplayan şahıs, arkadaşlarında telefonlarını isteyerek banka hesaplarına girdi. Şahsın, arkadaşlarının hesaplarından kredi çekip sonra parayı kendi hesabına attığı öğrenildi.

"PURO ALICAM" DEDİ, 20 BİN TL ÇEKTİ

avukat, yemekte buluştuğu bir kız arkadaşına ise puro almak istediğini söyleyerek arkadaşının hesabından yaklaşık 20 bin TL çekti, ardından yaklaşık 6 bin TL daha çekerek arkadaşına puro aldığını söyledi.

Akılalmaz vurgun! Kız arkadaşlarının hepsini dolandırdı: Yöntemi ise şoke etti

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

3 mağdurun şikayeti üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli avukat emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Akılalmaz vurgun! Kız arkadaşlarının hepsini dolandırdı: Yöntemi ise şoke etti

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Şüpheli A.M.D., savcılıkta verdiği ifadesinde, "E.Y. benim arkadaşımdır, kendisiyle yemek yemeğe gittik. Yemekten sonra ben puro alacağımı söyledim. E.Y. de bana kredi kartını verdi. Ben de bu karttan yaklaşık 20 bin TL çektim, bununla puro aldım. Ayrıca, 5 bin 980 TL’lik de yine puro aldım. Bu alışverişi bir markette yaptım" şeklinde konuştu. A.M.D, diğer ifadesinde ise "S.T. benim eski kız arkadaşımdır. Kendisi bana alışveriş yapmam için kredi kartını verdi. S.T.’nin belirttiği miktarda alışveriş yaptım. Daha sonra kendisi benden parayı istedi. Ben de kendisine 34 bin 500 TL iade ettim. Geri kalanını da ödeyecektim, kendisine 'ne yaparsan yap' demedim" ifadelerini kullandı.

Akılalmaz vurgun! Kız arkadaşlarının hepsini dolandırdı: Yöntemi ise şoke etti

"İŞLEMLERDEN BİLGİLERİ VARDI"

Yine eski kız arkadaşından para aldığını ifade eden şüpheli, "N.K. da benim eski kız arkadaşımdır. Kendisiyle birlikte iddia oynamaya gittik. Hatırladığım kadarıyla 300 bin TL iddia oynadık. Bu paranın içerisinde benim ve onun parası vardı. N.K.’nın hesabından 8 bin 600 Euro bozdurup kendi hesabıma gönderdiğim, 200 bin TL kredi çekerek kendi hesabıma gönderdiğim de doğrudur ancak bu işlemlerden N.K.’nın bilgisi vardı. Yine, N.K.’nın kredi kartından 300-400 bin TL nakit avans çektiğimde kendisi yanımdaydı. 800 bin TL ise doğru değildir" dedi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Avukat A.M.D. çıkarıldığı, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan tutuklandı.

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ETİKETLER
#hırsızlık
#dolandırıcılık
#avukat
#şüpheli
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#banka kartı
#Yaşam
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