Akıllara durgunluk veren olay! Midelerinden 10 parça uyuşturucu çıktı!

Bingöl’de yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Polis ekipleri akılalmaz bir kaçakçılığı engelledi. Otobüs ile Bingöl'e gelen 2 kişinin midesinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi tespit edildi.
Akılalmaz olay Bingöl'de yaşandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko-timleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Akıllara durgunluk veren uyuşturucu kaçakçılığı ekipler sayesinde son anda engellendi.
Bingöl’de otobüs yolculuğu sırasında polis ekiplerince durdurulan yabancı uyruklu iki şüphelinin midesinden 10 parça halinde 113 gram metamfetamin tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elazığ Kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.