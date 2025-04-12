Akıllara durgunluk veren olay! Midelerinden 10 parça uyuşturucu çıktı!

Bingöl’de yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Polis ekipleri akılalmaz bir kaçakçılığı engelledi. Otobüs ile Bingöl'e gelen 2 kişinin midesinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi tespit edildi.