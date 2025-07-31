Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Zehir tacirlerine darbe: 4 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile 25 şüpheli yakalandı. Operasyonda 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi. Öte yandan operasyon AKINCI TİHA’nın kullanıldığı ilk operasyon oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 08:06
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 08:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre ekipleri tarafından ’da düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon sonucu 100 tondan fazla toz elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kilogram esrar ele geçirildi.

AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Zehir tacirlerine darbe: 4 milyon kök kenevir ele geçirildi

AKINCI TİHA’NIN KULLANILDIĞI İLK OPERASYON

Bakan Yerlikaya Operasyonda yerli üretim ’nın kullandığını belirterek, "Yerli ve milli Sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA’mızın ilk kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı. AKINCI TİHA’nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki araziler bir bir tarandı. Termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı. Elde edilen anlık görüntülerle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle 124 operasyonel tim, bin 250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Zehir tacirlerine darbe: 4 milyon kök kenevir ele geçirildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da FETÖ operasyonu! 6 gözaltı kararı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu
Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu
ETİKETLER
#diyarbakır
#jandarma
#esrar
#kokain
#akıncı tiha
#uyuşturucu operasyonu
#Elektro Optik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.