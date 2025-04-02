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 | Özge Sönmez

AKOM istanbulluları uyardı! Bu saatlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir kısmında sağanak ve bulutlu bir hava hakim. Bayram boyunca devam eden sağanak yağışlar yeni haftada da etkisini gösterecek. AKOM yaptığı açıklamada, "hafta boyunca çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacak" ifadelerini yer aldı. Öte yandan AKOM bugün için de saat verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 10:23

Sert geçen kış ayının ardından havalar ısınsa da bayramın gelişiyle ciddi düşüşler yaşandı. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü, sağanak yağışlar ve bulutlu hava yurdun tamamını adeta esir aldı. AKOM yaptığı yeni açıklamada, haftalık hava durumu bilgisini paylaştı. İstanbul'da devam eden yağışların yeni haftada da etkisini göstereceği bildirildi. Sıcaklığın 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği İstanbul'da aralıklarla ani yağışlar görülecek. Öte yandan bugün yağışların öğle saatlerinden sonra başlayacağı da kaydedildi.

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GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

AKOM yayımladığı yeni hava durumu bilgisinde şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle hafta boyunca çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin edilmektedir."

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