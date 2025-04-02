AKOM istanbulluları uyardı! Bu saatlere dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir kısmında sağanak ve bulutlu bir hava hakim. Bayram boyunca devam eden sağanak yağışlar yeni haftada da etkisini gösterecek. AKOM yaptığı açıklamada, "hafta boyunca çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacak" ifadelerini yer aldı. Öte yandan AKOM bugün için de saat verdi. İşte detaylar...