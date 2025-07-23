AKOM'dan iki kötü haber birden! Bunaltıcı sıcaklar pazara kadar sürecek, nem nefes aldırmayacak

Türkiye kavurucu sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor... İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken uzmanlar, sıcak çarpması riskine karşı vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

İSTANBUL'DA YILIN EN SICAK GÜNÜ

İstanbul'da bugün yılın en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını açıklayarak vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağı kaydedildi.

40 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanacağına değinilen açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın, pazar gününe kadar aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre şiddetinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

NEM ORANI BUNALTACAK

Açıklamada, poyrazın gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacağı, bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

BU SAATLERE DİKKAT

AKOM, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.