AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Bu saatlere dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Türkiye yazı beklerken kışa hazırlıksız yakalandı. Valilik, Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Yapılan son açıklamada, 1-2 saat süresince fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak yağmur ve kısa süreli karla karışık yağmur geçişleri yaşanması beklendiği bildirildi.

Yurt genelinde hakim olan soğuk hava dalgası bugün itibariyle kendini göstermeye başladı. Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuklar Trakya'dan yurdun iç bölgelerine kadar ulaştı. Edirne'de kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da sıcaklıklar aniden düştü, sağanak hayatını felç etti. Valilik, Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur ve kısa süreli karla karışık yağmur geçişleri yaşanması beklendiğini duyurdu.

AKOM KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERDİ

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakasında, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde 1-2 saat süresince fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak yağmur ve kısa süreli karla karışık yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Pazartesi il genelinde etkili olması beklenen fırtına, kuvvetli sağanak yağmur ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."