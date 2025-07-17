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 | Baran Aksoy

Akrabalar arasındaki kavgada kan aktı! Kuzenine kurşun yağdırdı

İstanbul Üsküdar'da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı. Silahla vurulan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, katil zanlısının peşinde...

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Akrabalar arasındaki kavgada kan aktı! Kuzenine kurşun yağdırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:44

İstanbul Üsküdar'da Zeynep Kamil Mahallesi'nde yaşanan olayda; aynı evde kalan amca çocukları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında silahla vurulan S.C.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akrabalar arasındaki kavgada kan aktı! Kuzenine kurşun yağdırdı

EKİPLER KATİL ZANLISININ PEŞİNDE

Cenaze, gelen ekiplerce otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı. Henüz ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#kavga
#cinayet
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#İstanbul
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