Akrabalar arasındaki kavgada kan aktı! Kuzenine kurşun yağdırdı

İstanbul Üsküdar'da Zeynep Kamil Mahallesi'nde yaşanan olayda; aynı evde kalan amca çocukları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında silahla vurulan S.C.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KATİL ZANLISININ PEŞİNDE

Cenaze, gelen ekiplerce otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı. Henüz ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.